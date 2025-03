G7 и Всемирный банк назвали решение КСУ поражением в борьбе с коррупцией в Украине

"Недавнее отмены ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высшим антикоррупционным судом, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решение о значительного количества дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении.

G7 и Всемирный банк подчеркнули, что текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение в Украине давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановлением уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", - отмечают авторы заявления.

Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.

Joint Statement of the G7 and the World Bank on Constitutional Court Decision on Illicit Enrichment pic.twitter.com/0uZlKZfjdv

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 4 марта 2019 г.