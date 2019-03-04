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G7 та Світовий банк назвали рішення КСУ поразкою у боротьбі з корупцією в Україні

G7 та Світовий банк назвали рішення КСУ поразкою у боротьбі з корупцією в Україні

Київ • УНН

 • 9372 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. G7 та Світовий банк вважають рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення поразкою у боротьбі з корупцією в Україні, а також закликають українську владу до відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення до міжнародних принципів. Про це передає УНН, посилаючись на спільну заяву G7 та Світового банку.

“Нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному Кодексі — це значна поразка у боротьбі з корупцією в Україні. Це послабило вплив всієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також вплинуло на спроможність Національного антикорупційного бюро розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади”, — йдеться в заяві.

G7 та Світовий банк підкреслили, що поточні розслідування та кримінальне переслідування за незаконне збагачення в Україні давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто скористався своїм службовим положенням для особистого збагачення.

“G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЕСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цією постановою”, — наголошують автори заяви.

Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.

Joint Statement of the G7 and the World Bank on Constitutional Court Decision on Illicit Enrichment pic.twitter.com/0uZlKZfjdv

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 4 марта 2019 г.

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