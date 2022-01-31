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G7 под руководством Германии: послы назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год

Киев • УНН

 • 21298 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Группа послов "Группы семи" по поддержке реформ в Украине поделилась приоритетными направлениями сотрудничества в 2022 году, пишет УНН.

Цитата

"Группа послов G7 по поддержке реформ и в дальнейшем будет поощрять Украину интегрировать аспекты прав человека и гендерного равенства в ходе осуществления всех реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны, и поддерживать инклюзивный подход к реформам с учетом позиций правительства, парламента, гражданского общества, бизнеса и экспертного сообщества. Послы стран G7 также будут подталкивать Украину активизировать усилия в борьбе с изменением климата, а также в достижении целей обновленного Национально определенного взноса (НСП) в Парижские соглашения и выполнении дальнейших обязательств", - отмечают послы в обнародованном в понедельник заявлении.

Детали

Отмечается, что Украина по-прежнему имеет широкую международную поддержку и признание воплощаемых реформ. Послы заявили, что координируют свои усилия и оценки с другими международными партнерами Украины и призывают все стороны к полному выполнению международных макрофинансовых программ.

Согласно заявлению, группа будет поддерживать Украину в ее развитии по таким приоритетным направлениям:

- справедливые и устойчивые институты;
- процветающая экономика;
- безопасная страна.

Так, блок "Справедливые и устойчивые институты" включает в себя поддержку судебной реформы, противодействие коррупции, эффективное управление и институции. "Процветающая экономика" состоит из поддержки экономического развития, зеленого перехода и реформы в области энергетики, "Безопасная страна" - сектора безопасности и обороны и правоохранительной системы.

Добавим

С 1 января 2022 года Германия переняла по ротации председательство в "Группе семи".

ФРГ в частности обещала продолжать много из того, что обсуждала и решала "большая семерка" в 2021 году под председательством Великобритании.

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