G7 під керівництвом Німеччини: посли назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73370 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 135032 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 134648 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 161692 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 166088 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 133618 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 145732 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170360 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181443 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216372 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 363444 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 107339 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 84836 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 112742 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 47889 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 363444 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 263853 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 330813 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 446585 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 47889 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 112742 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111069 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147491 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171648 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

G7 під керівництвом Німеччини: посли назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік

G7 під керівництвом Німеччини: посли назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік

Київ • УНН

 • 21304 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Група послів "Групи семи" з підтримки реформ в Україні поділилась пріоритетними напрямками співпраці у 2022 році, пише УНН.

Цитата

"Група послів G7 з підтримки реформ і надалі заохочуватиме Україну інтегрувати аспекти прав людини та ґендерної рівності в ході здійснення всіх реформ, у тому числі у секторі безпеки й оборони, та підтримуватиме інклюзивний підхід до реформ з урахуванням позицій уряду, парламенту, громадянського суспільства, бізнесу й експертної спільноти. Посли країн G7 також спонукатимуть Україну активізувати зусилля у боротьбі зі зміною клімату, а також у досягненні цілей оновленого Національно визначеного внеску (НВВ) до Паризької угоди й виконанні подальших зобов’язань", - зазначають посли в оприлюдненій у понеділок заяві.

Деталі

Зазначається, що Україна, як і раніше, має широку міжнародну підтримку та визнання втілюваних реформ. Посли заявили, що координують свої зусилля й оцінки з іншими міжнародними партнерами України та заохочують всі сторони до повного виконання міжнародних макрофінансових програм.

Згідно із заявою, Група підтримуватиме Україну в її поступі за такими пріоритетними напрямками:

- справедливі та стійкі інституції;
- економіка, яка процвітає;
- безпечна країна.

Так, блок "Справедливі та стійкі інституції" включає в себе підтримку судової реформи, протидії корупції, ефективного врядування та інституцій. "Економіка, яка процвітає" складається з підтримки економічного розвитку, зеленого переходу і реформи в галузі енергетики, "Безпечна країна" - сектору безпеки та оборони і правоохоронної системи.

Додамо

З 1 січня 2022 року Німеччина перейняла по ротації головування у "Групі семи".

ФРН зокрема обіцяла продовжувати багато з того, що обговорювала та вирішувала "велика сімка" у 2021 році під головуванням Великої Британії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53