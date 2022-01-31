G7 під керівництвом Німеччини: посли назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Група послів "Групи семи" з підтримки реформ в Україні поділилась пріоритетними напрямками співпраці у 2022 році, пише УНН.
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"Група послів G7 з підтримки реформ і надалі заохочуватиме Україну інтегрувати аспекти прав людини та ґендерної рівності в ході здійснення всіх реформ, у тому числі у секторі безпеки й оборони, та підтримуватиме інклюзивний підхід до реформ з урахуванням позицій уряду, парламенту, громадянського суспільства, бізнесу й експертної спільноти. Посли країн G7 також спонукатимуть Україну активізувати зусилля у боротьбі зі зміною клімату, а також у досягненні цілей оновленого Національно визначеного внеску (НВВ) до Паризької угоди й виконанні подальших зобов’язань", - зазначають посли в оприлюдненій у понеділок заяві.
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Зазначається, що Україна, як і раніше, має широку міжнародну підтримку та визнання втілюваних реформ. Посли заявили, що координують свої зусилля й оцінки з іншими міжнародними партнерами України та заохочують всі сторони до повного виконання міжнародних макрофінансових програм.
Згідно із заявою, Група підтримуватиме Україну в її поступі за такими пріоритетними напрямками:
- справедливі та стійкі інституції;
- економіка, яка процвітає;
- безпечна країна.
Так, блок "Справедливі та стійкі інституції" включає в себе підтримку судової реформи, протидії корупції, ефективного врядування та інституцій. "Економіка, яка процвітає" складається з підтримки економічного розвитку, зеленого переходу і реформи в галузі енергетики, "Безпечна країна" - сектору безпеки та оборони і правоохоронної системи.
Додамо
З 1 січня 2022 року Німеччина перейняла по ротації головування у "Групі семи".
ФРН зокрема обіцяла продовжувати багато з того, що обговорювала та вирішувала "велика сімка" у 2021 році під головуванням Великої Британії.