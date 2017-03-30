Г.Зубко рассказал о преимуществах развития индустриальных парков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103507 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159070 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117581 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117203 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112957 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154230 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Г.Зубко рассказал о преимуществах развития индустриальных парков

Г.Зубко рассказал о преимуществах развития индустриальных парков

Киев  •  УНН

 • 10081 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Развитие индустриальных парков - еще одна возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал регионов. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Житомире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Развитие индустриальных парков - еще одна возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал регионов. Ведь это здоровая конкуренция, работа с инвестором, новые рабочие места, развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры, поступления в местный бюджет. Формат индустриального кластера создает такие условия, когда уже не работник ищет место работы и вакансии, а работодатель должен бороться за рабочую силу ", - рассказал министр.

Он сообщил, что сейчас на территории Житомирской области создано два индустриальные парка: "Коростень" и "ЖИТОМИР-ВОСТОК". Направления - производство строительных материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров легкой и пищевой промышленности, ИТ технологии, строительство логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Как сообщал УНН, на предприятиях Минрегиона работают антикоррупционные уполномоченные.

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