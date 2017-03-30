Г.Зубко рассказал о преимуществах развития индустриальных парков

"Развитие индустриальных парков - еще одна возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал регионов. Ведь это здоровая конкуренция, работа с инвестором, новые рабочие места, развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры, поступления в местный бюджет. Формат индустриального кластера создает такие условия, когда уже не работник ищет место работы и вакансии, а работодатель должен бороться за рабочую силу ", - рассказал министр.

Он сообщил, что сейчас на территории Житомирской области создано два индустриальные парка: "Коростень" и "ЖИТОМИР-ВОСТОК". Направления - производство строительных материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров легкой и пищевой промышленности, ИТ технологии, строительство логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Как сообщал УНН, на предприятиях Минрегиона работают антикоррупционные уполномоченные.