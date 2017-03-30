Г.Зубко розповів про переваги розбудови індустріальних парків

“Розбудова індустріальних парків — ще одна можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів. Адже це здорова конкуренція, робота з інвестором, нові робочі місця, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, надходження до місцевого бюджету. Формат індустріального кластеру створює такі умови, коли вже не працівник шукає місце роботи й вакансію, а роботодавець має боротись за робочу силу”, — розповів міністр.

Він повідомив, що наразі на території Житомирської області створено два індустріальні парки: “Коростень” та “ЖИТОМИР-СХІД”. Напрями — виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків.

Як повідомляв УНН, на підприємствах Мінрегіону працюють антикорупційні уповноважені.