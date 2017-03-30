Г.Зубко розповів про переваги розбудови індустріальних парків

ukru
27 березня, 18:53 • 87672 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 111599 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 120591 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 128917 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 181588 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 124327 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111814 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134715 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121598 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123574 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
85 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 21535 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 35576 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 27347 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 32816 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 25684 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 87692 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 132627 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 181603 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202717 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87676 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117593 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143542 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133129 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163614 перегляди
Актуальне
Г.Зубко розповів про переваги розбудови індустріальних парків

Г.Зубко розповів про переваги розбудови індустріальних парків

Київ • УНН

 • 10084 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Розбудова індустріальних парків – ще одна можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Житомирі, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

“Розбудова індустріальних парків — ще одна можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів. Адже це здорова конкуренція, робота з інвестором, нові робочі місця, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, надходження до місцевого бюджету. Формат індустріального кластеру створює такі умови, коли вже не працівник шукає місце роботи й вакансію, а роботодавець має боротись за робочу силу”, — розповів міністр.

Він повідомив, що наразі на території Житомирської області створено два індустріальні парки: “Коростень” та “ЖИТОМИР-СХІД”. Напрями — виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків.

Як повідомляв УНН, на підприємствах Мінрегіону працюють антикорупційні уповноважені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82