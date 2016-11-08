Г.Москаль раскритиковал представленную на Кабмине интерактивную карту вырубки лесов в Закарпатской области

"Открыть карту и сверить, где именно происходят объявленные незаконные вырубки, невозможно. Однако во время видеопрезентации карты министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым видно, что под видом незаконной рубки подается участок площадью 31 гектар на горе Вижень в Свалявском районе. Сообщаю уважаемому господину министру, что это долина, на которой лес никогда не рос, не растет и не будет расти из-за естественных условий. Это значит, что рубить его законно или незаконно невозможно. Поэтому, когда господин Кутовый показывает полонину и рассказывает, что масштабы незаконных рубок в Закарпатской области впечатляют, лично у меня возникают сомнения относительно его компетентности. Для реальной, а не показательной борьбы за украинские Карпаты, советую уважаемому господину министру обратить внимание на эшелоны с лесом, которые уходят за границу через все западные области Украины за исключением Закарпатской. А также тщательно проверить, чем занимается Государственное агентство лесных ресурсов, которое входит в структуру Минагрополитики, и через свои гослесхозы благословляет вырубку украинской древесины на экспорт", - отмечает в своем заявлении Г.Москаль.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов.