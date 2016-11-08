Г.Москаль раскритиковал представленную на Кабмине интерактивную карту вырубки лесов в Закарпатской области

ukru
15 марта, 19:03 • 112222 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158128 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132790 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125688 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109990 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104071 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100498 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131189 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130399 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127692 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 51041 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 35860 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 30062 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 62177 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 23918 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131189 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130801 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266631 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295776 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 14820 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107797 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130399 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113629 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130789 просмотра
Актуальное
Г.Москаль раскритиковал представленную на Кабмине интерактивную карту вырубки лесов в Закарпатской области

Г.Москаль раскритиковал представленную на Кабмине интерактивную карту вырубки лесов в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 11030 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль раскритиковал представленную на Кабмине интерактивную карту вырубки лесов в Закарпатской области, указав, что она содержит недостоверные данные, которые к лесопользованию не имеют никакого отношения. Соответствующее заявление руководителя Закарпатской облгосадминистрации обнародовала сегодня, 8 ноября, его пресс-служба, передает УНН.

"Открыть карту и сверить, где именно происходят объявленные незаконные вырубки, невозможно. Однако во время видеопрезентации карты министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым видно, что под видом незаконной рубки подается участок площадью 31 гектар на горе Вижень в Свалявском районе. Сообщаю уважаемому господину министру, что это долина, на которой лес никогда не рос, не растет и не будет расти из-за естественных условий. Это значит, что рубить его законно или незаконно невозможно. Поэтому, когда господин Кутовый показывает полонину и рассказывает, что масштабы незаконных рубок в Закарпатской области впечатляют, лично у меня возникают сомнения относительно его компетентности. Для реальной, а не показательной борьбы за украинские Карпаты, советую уважаемому господину министру обратить внимание на эшелоны с лесом, которые уходят за границу через все западные области Украины за исключением Закарпатской. А также тщательно проверить, чем занимается Государственное агентство лесных ресурсов, которое входит в структуру Минагрополитики, и через свои гослесхозы благословляет вырубку украинской древесины на экспорт", - отмечает в своем заявлении Г.Москаль.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы