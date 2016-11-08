Г.Москаль розкритикував представлену на Кабміні інтерактивну карту вирубки лісів на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розкритикував представлену на Кабміні інтерактивну карту вирубки лісів на Закарпатті, вказавши, що вона містить недостовірні дані, які до лісокористування не мають жодного відношення. Відповідну заяву керівника Закарпатської облдержадміністрації оприлюднила сьогодні, 8 листопада, його прес-служба, передає УНН.
«Відкрити карту й звірити, де саме відбуваються оголошені незаконні вирубки, неможливо. Однак під час відеопрезентації карти міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим видно, що під виглядом незаконної рубки подається ділянка площею 31 гектар на горі Віжень у Свалявському районі. Повідомляю шановному пану міністру, що це полонина, на якій ліс ніколи не ріс, не росте й не буде рости через природні умови. Це значить, що рубати його законно чи незаконно неможливо. Тому, коли пан Кутовий показує полонину й розповідає, що масштаби незаконних рубок на Закарпатті вражають, особисто в мене виникають сумніви щодо його компетентності. Для реальної, а не показової боротьби за українські Карпати, раджу шановному пану міністру звернути увагу на ешелони з лісом, які йдуть за кордон через усі західні області України за винятком Закарпаття. А також ретельно перевірити, чим займається Державне агентство лісових ресурсів, яке входить у структуру Мінагрополітики, й через свої держлісгоспи благословляє вирубку української деревини на експорт», – зазначає у своїй заяві Г. Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, у Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів.