"Футбольные каникулы": профессиональные тренеры провели сотню уроков для детей

За три неполных месяца на полях столичного спортивного комплекса имени Банникова профессиональные тренера провели около сотни открытых уроков футбольного мастерства, подчеркнул он.

“Федерация, реализуя этот проект, не ставит какую-то избирательность: на этих полях, принадлежащих детской футбольной академии при ФФУ, на протяжении лета занимаются как дети и подростки из спортивных секций и дворовых футбольных команд, играющих в турнирах на призы „Кожаный мяч“, так и подростковые коллективы из объединений переселенцев с временно оккупированных территорий и дети участников АТО и ССО.

В идеале, мы надеемся, что кто-то из этих мальчишек и девчонок пополнит ряды профессиональных команд. Однако, главное на сегодня — в ходе летних каникул они подружились или хотя бы познакомились с футбольным мячом”, — подчеркнул Костюченко.

Он также напомнил, что совсем скоро юношеская сборная команда Украины U-17 проведет своей первый матч. Это состоится 15 августа, в Словакии, добавил Костюченко.

Как писал УНН, Федерация футбола Украины запланировала постройку до конца 2020 года 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014 по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", — отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.