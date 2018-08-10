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"Футбольні канікули": професійні тренери провели сотню уроків для дітей

Київ • УНН

 • 8598 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Федерація футболу України продовжує реалізацію проекту "Футбольні канікули з ФФУ". Про це повідомив перший віце-президент Національної футбольної федерації Вадим Костюченко, передає УНН.

"Футбольні канікули": професійні тренери провели сотню уроків для дітей

За три неповних місяці на полях столичного спортивного комплексу імені Баннікова професійні тренери провели близько сотні відкритих уроків футбольної майстерності, підкреслив він.

"Федерація, реалізуючи цей проект, не ставить якусь вибірковість: на цих полях, що належать дитячій футбольній  академії при ФФУ, протягом літа займаються як діти і підлітки з спортивних секцій та дворових футбольних команд, що грають в турнірах на призи "Шкіряний м'яч", так і підліткові колективи з об'єднань переселенців з тимчасово окупованих територій і діти учасників АТО і ССО.

В ідеалі, ми сподіваємося, що хтось із цих хлопчиків і дівчаток поповнить ряди професійних команд. Однак головне на сьогодні - під час літніх канікул вони подружилися або хоча б познайомилися з футбольним м'ячем", - підкреслив Костюченко.

Він також нагадав, що зовсім скоро юнацька збірна команда України U-17 проведе свій перший матч. Це відбудеться 15 серпня, в Словаччині, додав Костюченко.

Як писав УНН, Федерація футболу України запланувала будівництво до кінця 2020 року 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було побудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014 по 2018 рік уже побудовано більше 720 об'єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебуває близько 800 об'єктів", - зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

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