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Футбольное дело НАБУ: завод ФФУ сделал заявление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. ООО "ФФУ Продакшн" предоставляет НАБУ всю запрашиваемую информацию, является максимально открытым к сотрудничеству со следствием и надеется, что детективы все же "расставят все точки над "и" в искусственно созданном скандале вокруг закупок футбольного покрытия. Об этом говорится в заявлении Общества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы убеждены, что НАБУ на этапе внесения сведений в ЕРДР действовало в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вместе с тем, начало следствия во многом было обусловлено распространением в СМИ неправдивой информации относительно "ФФУ Продакшн". В связи с этим, наша компания заинтересована в том, чтобы детективы действительно объективно и беспристрастно разобрались в ситуации, четко отделили "грязь", что искусственно фабриковалась и выливалась через отдельные СМИ на нашу компанию", - сообщили в ООО.

На предприятии также отметили, что предоставляют на запросы следствия все необходимые документы и сведения.

"Мы подтверждаем свою готовность к всестороннему сотрудничеству с детективами, и будем предоставлять НАБУ исчерпывающую и объективную информацию о нашей работе", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале июня на основании сообщений в СМИ, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупки услуг по реконструкции футбольных полей в ООО "ФФУ Продакшн".

Также напомним, ранее в СМИ распространялась информация о том, что ООО "ФФУ Продакшн", вроде было создано на средства УЕФА, однако, позже в УЕФА эту информацию официально опровергли.

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