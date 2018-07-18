Футбольна справа НАБУ: завод ФФУ зробив заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. ТОВ “ФФУ Продакшн” надає НАБУ усю запитувану інформацію, є максимально відкритим до співпраці зі слідством і сподівається, що детективи таки “розставлять усі крапки над “і” у штучно створеному скандалі навколо закупівель футбольного покриття. Про це йдеться у заяві Товариства, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
“Ми переконані, що НАБУ на етапі внесення відомостей до ЄРДР діяло згідно з вимогами чинного законодавства. Разом з тим, початок слідства багато в чому був зумовлений поширенням у ЗМІ неправдивої інформації відносно „ФФУ Продакшн“. У зв’язку з цим, наша компанія зацікавлена у тому, аби детективи дійсно об’єктивно та неупереджено розібралися у ситуації, чітко відокремили „бруд“, який штучно фабрикувався та виливався через окремі ЗМІ на нашу компанію”, — повідомили у ТОВ.
На підприємстві також зауважили, що надають на запити слідства усі потрібні документи та відомості.
“Ми підтверджуємо свою готовність до всебічної співпраці із детективами, і надаватимемо НАБУ вичерпну та об’єктивну інформацію стосовно нашої роботи”, — зауважили у прес-службі.
Нагадаємо, на початку червня на підставі повідомлень у ЗМІ, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі послуг із реконструкції футбольних полів у ТОВ “ФФУ Продакшн”.
Також нагадаємо, раніше у ЗМІ поширювалася інформація по те, що ТОВ “ФФУ Продакшн”, начебто було створено за кошти УЄФА, однак, пізніше в УЄФА цю інформацію офіційно спростували.