Футбольная революция: глава Суперлиги предложил сократить футбольные матчи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент мадридского “Реала” и созданной Суперлиги по футболу-Флорентино Перес, рассматривает вариант глобальной реформы, которая может коснуться продолжительности футбольных матчей, сообщает УНН со ссылкой на “AS”.
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Перес предложил сделать поединки короче.
“Юноши проводят время за игрой в” PlayStation “и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком длинными. Думаю, что с этим надо что-то делать. Если молодежь считает матче слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, возможно, стоит задуматься, чтобы сделать их короче ”, - подчеркнул Перес.
Что предшествовало этому
Объявление о создании Суперлиги потрясло весь футбольный мир. Двенадцать клубов объявили о создании нового европейского турнира под названием Суперлига. В соревновании должны принять участие как минимум 12 клубов-основателей и возможно другие клубы, которые должны будут ежегодно проходить отбор.