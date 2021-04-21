Футбольна революція: глава Суперліги запропонував скоротити футбольні матчі

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Перес запропонував зробити поєдинки коротшими.

“Юнаки проводять час за грою в „PlayStation“ і кажуть, що футбольні матчі здаються їм занадто довгими. Думаю, що з цим треба щось робити. Якщо молодь вважає матчі занадто тривалими, нам потрібно зробити їх більш цікавими або, можливо, варто задуматися, щоб зробити їх коротшими”, — підкреслив Перес.

Що передувало цьому

Оголошення про створення Суперліги потрясло весь футбольний світ. Дванадцять клубів оголосили про створення нового європейського турніру під назвою Суперліга. У змаганні мають взяти участь, як мінімум 12 клубів-засновників і можливо інші клуби, які повинні будуть щорічно проходити відбір.