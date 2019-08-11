Футболисты "Днепра-1" потерпели первое поражение в элитном чемпионате Украины

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90131 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138836 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127020 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128504 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130523 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Футболисты "Днепра-1" потерпели первое поражение в элитном чемпионате Украины

Футболисты "Днепра-1" потерпели первое поражение в элитном чемпионате Украины

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На "Днепр Арене" состоялось противостояние третьего тура чемпионата Украины по футболу, в котором хозяева поля "Днепр-1" принимали игроков черниговской "Десны", передает корреспондент УНН.

Первая по-настоящему острая возможность в матче возникла на исходе получаса игры. Прострел футболиста "Десны" не сумел замкнуть его партнер, находясь в нескольких метрах от дальней стойки. Сразу после этого настоящая "пожар" состоялась в штрафной черниговцев, однако без забитого гола. А единственное взятие ворот состоялось в середине второй половины. Потеря мяча в собственной штрафной привела к голу в исполнении Филлипова - 1:0 за «Десной».

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Логинов, Лопирьонок, Полевой, Вакулко (Кулиш, 71), Когут, Коркишко (Кобахидзе, 60), Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Супряга. Запасные: Юрчук, Гуйе, Снежко, Шаповал.

"Десна": Паст, Фаворов Д., Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Фаворов А., Кузык (Картушов, 61), Калитвинцев (Конопля, 85), Филиппов, Дегтярев (Ермаков, 76). Запасные: Литовка, Домбровский, Богданов, Западня.

Заметим, что днепряне потерпели первое фиаско в чемпионате - 4 очка. "Десна" имеет уже 6 пунктов и четвертую строчку таблицы.

Украинские Национальные Новости

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