Футболисты "Днепра-1" потерпели первое поражение в элитном чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На "Днепр Арене" состоялось противостояние третьего тура чемпионата Украины по футболу, в котором хозяева поля "Днепр-1" принимали игроков черниговской "Десны", передает корреспондент УНН.
Первая по-настоящему острая возможность в матче возникла на исходе получаса игры. Прострел футболиста "Десны" не сумел замкнуть его партнер, находясь в нескольких метрах от дальней стойки. Сразу после этого настоящая "пожар" состоялась в штрафной черниговцев, однако без забитого гола. А единственное взятие ворот состоялось в середине второй половины. Потеря мяча в собственной штрафной привела к голу в исполнении Филлипова - 1:0 за «Десной».
"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Логинов, Лопирьонок, Полевой, Вакулко (Кулиш, 71), Когут, Коркишко (Кобахидзе, 60), Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Супряга. Запасные: Юрчук, Гуйе, Снежко, Шаповал.
"Десна": Паст, Фаворов Д., Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Фаворов А., Кузык (Картушов, 61), Калитвинцев (Конопля, 85), Филиппов, Дегтярев (Ермаков, 76). Запасные: Литовка, Домбровский, Богданов, Западня.
Заметим, что днепряне потерпели первое фиаско в чемпионате - 4 очка. "Десна" имеет уже 6 пунктов и четвертую строчку таблицы.