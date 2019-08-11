Футболісти "Дніпра-1" зазнали першої поразки в елітному чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На "Дніпро Арені" відбулося протистояння третього туру чемпіонату України з футболу, в якому господарі поля "Дніпро-1" приймали гравців чернігівської "Десни", інформує кореспондент УНН.
Перша по-справжньому гостра нагода в матчі виникла наприкінці півгодини гри. Простріл футболіста "Десни" не зумів замкнути його партнер, знаходячись в кількох метрах від дальньої стійки. Одразу після цього справжня "пожежа" відбулася у штрафному майданчику чернігівців, проте без забитого голу. А єдине взяття воріт відбулося в середині другої половини. Втрата м'яча у власному карному призвела до голу у виконанні Філліпова – 1:0 за "Десною".
"Дніпро-1": Кліщук, Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий, Вакулко (Куліш, 71), Когут, Коркішко (Кобахідзе, 60), Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Супряга. Запасні: Юрчук, Гуйе, Сніжко, Шаповал.
"Десна": Паст, Фаворов Д., Гітченко, Імереков, Мостовий, Огіря, Фаворов А., Кузик (Картушов, 61), Калітвінцев (Конопля, 85), Філіппов, Дегтярьов (Єрмаков, 76). Запасні: Литовка, Домбровський, Богданов, Западня.
Зауважимо, що дніпряни зазнали першого фіаско в чемпіонаті – 4 очки. "Десна" має вже 6 пунктів та четвертий рядок таблиці.