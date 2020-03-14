Футболисты "Динамо" забили два гола в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В турецкой Суперлиге по футболу двумя матчами продолжился розыгрыш 26 тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Анкарагюджю" форварда "Динамо" Жерсона Родригеса принимало "Ризеспор" другого футболиста киевской команды Дениса Гармаша, который также выступает в аренде. Оба игрока отметились забитыми мячами. Причем гол Родригеса в первой половине стал победным - 2:1.
Примечательно, что Гармаш был заменен на 82 минуте, другой украинец Николай Морозюк тоже не смог доиграть до конца, ведь в концовке получил два предупреждения. Андрей Борячук остался в запасе "Ризеспор".
Добавим, что Гармаш имеет 2 гола в 5 матчах чемпионата Турции, а Родригес забил 3 гола при 2-х ассистах.