Футболісти "Динамо" забили два голи в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У турецькій Суперлізі з футболу двома матчами продовжився розіграш 26 туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
"Анкарагюджю" форварда "Динамо" Жерсона Родрігеса приймало "Різеспор" іншого футболіста київської команди Дениса Гармаша, який також виступає в оренді. Обидва гравці відзначилися забитими м'ячами. Причому гол Родрігеса у першій половині став переможним – 2:1.
Примітно, що Гармаш був замінений на 82 хвилині, інший українець Микола Морозюк теж не зміг дограти до кінця, адже в кінцівці отримав два попередження. Андрій Борячук залишився в запасі "Різеспора".
Додамо, що Гармаш має 2 голи в 5 матчах чемпіонату Туреччини, а Родрігес забив 3 голи при 2-х асистах.