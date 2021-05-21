Футболист сборной Украины во второй раз подряд стал триумфатором чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Бельгийский "Брюгге" второй сезон подряд стал победителем чемпионата Бельгии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт "Брюгге".
Детали
Матч команды Эдуарда Соболя против "Андерлехта" другого футболиста сборной Украины Богдана Михайличенко завершился со счетом 3:3. Дублем в составе гостей отличился Ханс Ванакен, еще одним голом отметился Ноа Ланг.
Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовых составах своих команд. Соболь провел полный матч, а Михайличенко тренеры заменили на 85-й минуте встречи.
Стоит отметить, что в целом "черно-синие" выиграли чемпионат в 17-й раз.
Дополнение
Соболь в этом сезоне в первенстве Бельгии сыграл 25 поединков и забил дважды при шести результативных пасах.