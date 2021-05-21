Футболіст збірної України вдруге поспіль став тріумфатором чемпіонату Бельгії

Деталі

Матч команди Едуарда Соболя проти "Андерлехта" іншого футболіста збірної України Богдана Михайліченка завершилася з рахунком 3:3. Дублем у складі гостей відзначився Ханс Ванакен, ще одним голом відзначився Ноа Ланг.

Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд. Соболь провів повний матч, а Михайліченка тренери замінили на 85-й хвилині зустрічі.

Варто відзначити, що загалом "чорно-сині" виграли чемпіонат в 17-й раз.

Доповнення

Соболь цього сезону в першості Бельгії відіграв 25 поєдинків і забив двічі при шести результативних пасах.