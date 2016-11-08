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15 марта, 19:03 • 112222 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158126 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132788 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125686 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109990 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104071 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100498 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131184 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Футболист "Черкасского Днепра" будет играть в национальной сборной Кыргызстана

Футболист "Черкасского Днепра" будет играть в национальной сборной Кыргызстана

Киев • УНН

 • 8891 просмотра

Черкассы-Киев. 8 ноября. УНН. Полузащитник "Черкасского Днепра" Ахлидин Исраилов получил вызов в национальную сборную Кыргызстана, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу черкасского футбольного клуба.

Как выяснилось, А.Исраилов прибыл в Бишкек для участия в учебно-тренировочном сборе, в рамках которого сборная Кыргызстана проведет два выездных товарищеских матча против Филиппин 9 ноября и Бахрейна 15 ноября.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

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