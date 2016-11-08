Футболист "Черкасского Днепра" будет играть в национальной сборной Кыргызстана

Как выяснилось, А.Исраилов прибыл в Бишкек для участия в учебно-тренировочном сборе, в рамках которого сборная Кыргызстана проведет два выездных товарищеских матча против Филиппин 9 ноября и Бахрейна 15 ноября.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".