Футболіст “Черкаського Дніпра” гратиме у національній збірній Киргизстану
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Півзахисник “Черкаського Дніпра” Ахлідін Ісраілов отримав виклик до національної збірної Киргизстану, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу черкаського футбольного клубу.
Як з’ясувалося, А.Ісраілов прибув до Бішкеку для участі у навчально-тренувальному зборі, у межах якого збірна Киргизстану проведе два виїзних товариських матчі проти Філіппін 9 листопада та Бахрейну 15 листопада.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада, національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК “Олімпійський”.