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Футбол: определился первый финалист Кубка Украины

Футбол: определился первый финалист Кубка Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Победив волочисский "Агробизнес" в Тернополе, киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-центр "бело-синих", передает УНН.

Детали

В течение первой 10-минутки "динамовцы" создали несколько голевых моментов у ворот номинальных хозяев. Большинство атак киевлян проходили через левый фланг, на котором активно работали Виталий Миколенко и Жерсон Родригес. На последней минуте основного времени первого тайма количество созданных у ворот "Агробизнес" моментов наконец воплотилось в гол. Красивая комбинация, которую начал Тимчик и продолжил Сидорчук, завершилась точным ударом в нижний угол ворот от Богдана Леднева, который предварительно обыгрался с Родригесом.

В заключительном отрезке матча "динамовцы" уже полностью переиграли соперников. На 67-й минуте преимущество "бело-синих" удвоил Артем Беседин, который поставил голевую точку в сольном проходе - мяч залетел под ближнюю штангу ворот Артыма.

Третий гол стал вопросом времени - сначала мяч побывал в сетке ворот "Агробизнес" после добивания от Цыганкова, но Козыряцкий зафиксировал в этом моменте офсайд. Однако на 81-й минуте Цыганков разогнал по центру поля очередную атаку "динамовцев", отдав мяч на Караваева, который перенаправил "круглого" на Буяльского. Виталий пробил в касание под ближнюю штангу - 3:0.

Дополнение

Второй финалист Кубка станет известен по итогам матча "Александрия" - "Заря".

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