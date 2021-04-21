Футбол: визначився перший фіналіст Кубку України

Деталі

Протягом першої 10-хвилинки "динамівці" створили кілька гольових нагод біля воріт номінальних господарів. Більшість атак киян проходили через лівий фланг, на якому активно працювали Віталій Миколенко та Жерсон Родрігес. На останній хвилині основного часу першого тайму кількість створених біля воріт "Агробізнеса" моментів нарешті втілилася у гол. Красива комбінація, яку розпочав Тимчик і продовжив Сидорчук, завершилася влучним ударом у нижній кут воріт від Богдана Лєднєва, який попередньо обігрався з Родрігесом.

У заключному відрізку матчу "динамівці" вже повністю переграли суперників. На 67-й хвилині перевагу "біло-синіх" подвоїв Артем Бєсєдін, який поставив гольову крапку у сольному проході – м’яч залетів під ближню штангу воріт Артима.

Третій гол став питанням часу – спочатку м’яч побував у сітці воріт "Агробізнеса" після добивання від Циганкова, але Козиряцький зафіксував у цьому моменті офсайд. Проте на 81-й хвилині Циганков розігнав по центру поля чергову атаку "динамівців", віддавши м’яч на Караваєва, який перенаправив "круглого" на Буяльського. Віталій пробив у дотик під ближню штангу – 3:0.

Доповнення

Другий фіналіст Кубку стане відомим за підсумками матчу "Олександрія" – "Зоря".