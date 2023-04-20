Футбол: Украина сыграет "домашний" матч отбора на Евро-2024 в словацкой Трнаве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сборная Украины по футболу сыграет первый "домашний" матч отбора на Евро-2024 в словацкой Трнаве - с Мальтой, пишет УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
"Поединок отбора Евро-2024 Украина - Мальта, который запланирован на 19 июня текущего года, состоится в словацком городе Трнава", - сказали в УАФ.
Матч пройдет на стадионе Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тыс. зрителей.
Встреча состоится в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе С.
Дополнение
Национальная сборная Украины выступает в отборе Евро-2024 в группе С вместе с командами Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.