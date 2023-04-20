Футбол: Україна зіграє "домашній" матч відбору на Євро-2024 у словацькій Трнаві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Збірна України з футболу зіграє перший "домашній" матч відбору на Євро-2024 в словацькій Трнаві - з Мальтою, пише УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
"Поєдинок відбору Євро-2024 Україна - Мальта, який заплановано на 19 червня поточного року, відбудеться у словацькому місті Трнава", - сказали в УАФ.
Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тис. глядачів.
Зустріч відбудеться в межах 4-го туру відбірного турніру у групі С.
Доповнення
Національна збірна України виступає у відборі Євро-2024 в групі С разом із командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.