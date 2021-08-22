Футбол: харьковский клуб пробился ко второму этапу женской Лиги чемпионов

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Харьковский "Жилстрой-1" обыграл словенский "Помурье" в финальном поединке первого раунда женской Лиги чемпионов-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Матч в Горна Радгона прошел при ощутимом преимуществе украинок, которые открыли счет на 19-й минуте усилиями Биргюль Садикоглу. Но решающими в поединке стали три минуты в середине первого тайма, когда одна за другой получили красные карточки Шпела Розмарич и Луция Кос.

Оставшись вдевятером, соперницы украинок не сдались и даже сравняли счет. С одиннадцатиметровой отметки это сделала Кая Корошец. Тем не менее, еще до перерыва “Жилстрой-1” вышел вперед — отличилась Ольга Овдийчук.

Во второй же половине игры сил в словенок не хватило и украинском забили еще два мяча, которые на счету Ольги Бойченко и Любви Шматко. Итак, 4: первая “Жилстрой-1” вышел во второй раунд Лиги чемпионов.

Дополнение

“Жилстрой-1” и победители еще 10-ти финалов попадут во второй раунд, куда три команды получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно семь путевок в групповой этап.

Украинские Национальные Новости

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