Футбол: харківський клуб пробився до другого етапу жіночої Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Харківський “Житлобуд-1” обіграв словенське “Помур’є” у фінальному поєдинку першого раунду жіночої Ліги чемпіонів-2021/2022. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.

Деталі

Матч у Горній Радгоні пройшов за відчутної переваги українок, які відкрили рахунок на 19-й хвилині зусиллями Біргюль Садикоглу. Але вирішальними в поєдинку стали три хвилини в середині першого тайму, коли одна за одною отримали червоні картки Шпела Розмарич та Луція Кос.

Залишившись удев’ятьох, суперниці українок не здалися й навіть зрівняли рахунок. З одинадцятиметрової позначки це зробила Кая Корошец. Тим не менш, ще до перерви “Житлобуд-1” вийшов уперед — відзначилася Ольга Овдійчук.

У другій же половині гри сил у словенок не вистачило й українки забили ще два м’ячі, які на рахунку Ольги Бойченко та Любові Шматко. Отже, 4:1 — і “Житлобуд-1” вийшов до другого раунду Ліги чемпіонів.

Доповнення

“Житлобуд-1” та переможці ще 10-ти фіналів потраплять до другого раунду, куди три команди отримали пряму перепустку. У другому раунді буде розіграно сім путівок до групового етапу.

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