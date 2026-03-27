В марте текущего года россия вывела на орбиту первые 16 серийных спутников группировки "рассвет" - проекта, который государственная пропаганда немедленно провозгласила ответом на Starlink Илона Маска. На этот проект из федерального бюджета россии предусмотрено 102 млрд рублей в рамках национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

За данным проектом стоит ООО "Бюро 1440", дочерняя структура "Икс Холдинга" - еще 329 млрд должны поступить от самой компании, однако никаких признаков того, что эти "собственные средства" действительно существуют, нет.

Как отметили в украинской разведке, "Икс Холдинг" является не столько технологической группой, сколько кадровым резервом фсб. В частности, первым заместителем гендиректора холдинга является 29-летний борис королев - сын заместителя директора ФСБ Сергея Королева, которого уже прочат на должность директора ведомства. Он получил должность в 27 лет - в 2023 году, когда "очень вовремя" умер официальный владелец холдинга антон черепенников. Ему было 40 - официальной версией гибели является передозировка.

Масштаб амбиций "Бюро 1440" и масштаб разрыва с реальностью хорошо иллюстрируют простые цифры. К концу 2030 года группировка "рассвет" должна насчитывать 292 спутника, к 2035-му - 383. Starlink уже сейчас удерживает на орбите более 10 000 аппаратов. Плотность группировки SpaceX позволяет держать в зоне видимости постоянно по крайней мере один спутник под углом 15 градусов - именно это сделало возможным миниатюризацию и удешевление терминалов до 350 - 600 долларов за новое устройство. "Бюро 1440" в опытных экспериментах использовало терминалы на базе фазированных антенных решеток Kymeta U8 израильского производства стоимостью около 25 000 долларов каждый. Даже если россия выведет на орбиту запланированное количество спутников - что само по себе далеко маловероятно, - терминальная проблема останется неразрешенной. Массовый дешевый терминал для разреженной группировки не существует в природе

Там добавили, что россия уже проходила подобные сценарии.

"Национальный поисковик", "убийца iPhone", "отечественный аналог Rolls-Royce" – каждый из этих проектов на старте получал бюджетное финансирование, пропагандистское освещение и дату завершения, которая каждый раз переносилась. Затем проекты тихо закрывались. "Бюро 1440" имеет все атрибуты того же жанра: непрозрачная собственность, кадры из фсб, недостижимые дедлайны и пропасть между заявленными и реальными возможностями. Проект, который должен был стать спутниковым интернетом для всей страны, выполняет совсем другую задачу - обеспечить стабильный денежный поток для структур, давно научившихся конвертировать государственные приоритеты в частный доход