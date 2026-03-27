У березні поточного року росія вивела на орбіту перші 16 серійних супутників угруповання "рассвет" - проєкту, який державна пропаганда негайно проголосила відповіддю на Starlink Ілона Маска. На цей проєкт з федерального бюджету росії передбачено 102 млрд рублів у рамках національного проєкту "економіка даних". Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даним проєктом стоїть ТОВ "бюро 1440", дочірня структура "ікс холдингу" - ще 329 млрд мають надійти від самої компанії, однак жодних ознак того, що ці "власні кошти" справді існують, немає.

Як зазначили в українській розвідці, "ікс холдинг" є не стільки технологічною групою, скільки кадровим резервом фсб. Зокрема, першим заступником гендиректора холдингу є 29-річний борис корольов - син заступника директора фсб сергія корольова, якого вже прогнозують на посаду директора відомства. Він отримав посаду у 27 років - у 2023 році, коли "дуже вчасно" помер офіційний власник холдингу антон черепенников. Йому було 40 - офіційною версією загибелі є передозування.

Масштаб амбіцій "бюро 1440" і масштаб розриву з реальністю добре ілюструють прості цифри. До кінця 2030 року угруповання "рассвет" має налічувати 292 супутники, до 2035-го - 383. Starlink уже зараз утримує на орбіті понад 10 000 апаратів. Щільність угруповання SpaceX дає змогу тримати в зоні видимості постійно принаймні один супутник під кутом 15 градусів - саме це уможливило мініатюризацію та здешевлення терміналів до 350 - 600 доларів за новий пристрій. "бюро 1440" у дослідних експериментах використовувало термінали на базі фазованих антенних решіток Kymeta U8 ізраїльського виробництва вартістю близько 25 000 доларів кожен. Навіть якщо росія виведе на орбіту заплановану кількість супутників - що саме по собі далеко малоймовірно, - термінальна проблема залишиться нерозв'язаною. Масовий дешевий термінал для розрідженого угруповання не існує в природі - йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Там додали, що росія вже проходила подібні сценарії.

"національний пошуковик", "вбивця iPhone", "вітчизняний аналог Rolls-Royce" – кожен із цих проєктів на старті отримував бюджетне фінансування, пропагандистське висвітлення і дату завершення, яка щоразу переносилася. Потім проєкти тихо закривалися. "бюро 1440" має всі атрибути того самого жанру: непрозора власність, кадри з фсб, недосяжні дедлайни і прірва між заявленими та реальними можливостями. Проєкт, який мав стати супутниковим інтернетом для всієї країни, виконує зовсім інше завдання - забезпечити стабільний грошовий потік для структур, що давно навчилися конвертувати державні пріоритети в приватний дохід - резюмували в СЗР.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, провідні російські економічні інституції - центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф - зафіксували, що економіка країни-агресора впритул наблизилася до стагфляції.