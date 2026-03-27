ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
53%
746мм
Графіки відключень електроенергії
фсб рф привласнила кошти, виділені на космічні проєкти - розвідка України

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

фсб контролює проєкт супутникового зв'язку "рассвет" із бюджетом понад 100 мільярдів рублів. Технології рф значно поступаються SpaceX за ціною та якістю.

фсб рф привласнила кошти, виділені на космічні проєкти - розвідка України
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

У березні поточного року росія вивела на орбіту перші 16 серійних супутників угруповання "рассвет" - проєкту, який державна пропаганда негайно проголосила відповіддю на Starlink Ілона Маска. На цей проєкт з федерального бюджету росії передбачено 102 млрд рублів у рамках національного проєкту "економіка даних". Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даним проєктом стоїть ТОВ "бюро 1440", дочірня структура "ікс холдингу" - ще 329 млрд мають надійти від самої компанії, однак жодних ознак того, що ці "власні кошти" справді існують, немає.

Як зазначили в українській розвідці, "ікс холдинг" є не стільки технологічною групою, скільки кадровим резервом фсб. Зокрема, першим заступником гендиректора холдингу є 29-річний борис корольов - син заступника директора фсб сергія корольова, якого вже прогнозують на посаду директора відомства. Він отримав посаду у 27 років - у 2023 році, коли "дуже вчасно" помер офіційний власник холдингу антон черепенников. Йому було 40 - офіційною версією загибелі є передозування.

Масштаб амбіцій "бюро 1440" і масштаб розриву з реальністю добре ілюструють прості цифри. До кінця 2030 року угруповання "рассвет" має налічувати 292 супутники, до 2035-го - 383. Starlink уже зараз утримує на орбіті понад 10 000 апаратів. Щільність угруповання SpaceX дає змогу тримати в зоні видимості постійно принаймні один супутник під кутом 15 градусів - саме це уможливило мініатюризацію та здешевлення терміналів до 350 - 600 доларів за новий пристрій. "бюро 1440" у дослідних експериментах використовувало термінали на базі фазованих антенних решіток Kymeta U8 ізраїльського виробництва вартістю близько 25 000 доларів кожен. Навіть якщо росія виведе на орбіту заплановану кількість супутників - що саме по собі далеко малоймовірно, - термінальна проблема залишиться нерозв'язаною. Масовий дешевий термінал для розрідженого угруповання не існує в природі

- йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Там додали, що росія вже проходила подібні сценарії.

"національний пошуковик", "вбивця iPhone", "вітчизняний аналог Rolls-Royce" – кожен із цих проєктів на старті отримував бюджетне фінансування, пропагандистське висвітлення і дату завершення, яка щоразу переносилася. Потім проєкти тихо закривалися. "бюро 1440" має всі атрибути того самого жанру: непрозора власність, кадри з фсб, недосяжні дедлайни і прірва між заявленими та реальними можливостями. Проєкт, який мав стати супутниковим інтернетом для всієї країни, виконує зовсім інше завдання - забезпечити стабільний грошовий потік для структур, що давно навчилися конвертувати державні пріоритети в приватний дохід

- резюмували в СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, провідні російські економічні інституції - центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф - зафіксували, що економіка країни-агресора впритул наблизилася до стагфляції.

Євген Устименко

СвітТехнології
російська пропаганда
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Starlink
Служба зовнішньої розвідки України
SpaceX
Ілон Маск