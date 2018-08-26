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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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ФСБ 18 часов не выпускала крымского татарина из Крыма в Украину

Киев • УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Крымского татарина Сервера Девлетшаева, который направлялся на материковую Украину, почти сутки удерживали силовики ФСБ России после задержания на КПП. Об этом в сети в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает УНН.

ФСБ 18 часов не выпускала крымского татарина из Крыма в Украину

Нардеп сообщил, что спецслужбы России 25 августа задержали на админкордони с Крымом Сервера Девлетшаева, когда он вместе с женой и тремя детьми возвращался из аннексированного Россией Крыма в Украину после посещения родителей и родственников по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

"Как только что сообщили из Крыма, Сервер Девлетшаев после 18-часового задержания ФСБ-шников вышел на связь и сообщил, что его отпустили. Будем ждать подтверждения от членов его семьи", - написал Чубаров.

Информацию о том, что Девлетшаева отпустили, также подтвердили в общественном объединении "Крымская солидарность".

Напомним, подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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