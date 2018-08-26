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ФСБ 18 годин не випускала кримського татарина з Криму до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кримського татарина Сервера Девлетшаєва, який прямував на материкову Україну, майже добу утримували силовики ФСБ Росії після затримання на КПП. Про це у мережі у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, передає УНН.

ФСБ 18 годин не випускала кримського татарина з Криму до України

Нардеп повідомив, що спецслужби Росії 25 серпня затримали на адмінкордоні з Кримом Сервера Девлетшаєва, коли він разом з дружиною і трьома дітьми повертався з анексованого Росією Криму в Україну після відвідин батьків та родичів з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам.

“Як щойно повідомили з Криму, Сервер Девлетшаев після 18-годинного затримання ФСБ-шниками вийшов на зв’язок і повідомив, що його відпустили. Будемо чекати підтвердження від членів його сім’ї”, — написав Чубаров.

Інформацію про те, що Девлетшаєва відпустили, також підтвердили у громадському об’єднанні “Кримська солідарність”.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків’янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

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