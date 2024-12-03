Французское правительство на грани отставки: решающее голосование назначено на среду

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Парламент Франции проведет голосование по вотуму недоверия правительству Мишеля Барнье. Премьер-министр может стать рекордсменом по самому короткому сроку пребывания в должности в современной истории страны.

Французские парламентарии проголосуют в среду днем ​​по крайней мере по одному вотуму недоверия, который, скорее всего, приведет к падению французского правительства, согласно сообщениям французских СМИ, подтвержденным парламентским помощником, передает УНН со ссылкой на Politico.

В среду в 16:00 законодатели Национальной ассамблеи собираются обсудить несколько вотумов недоверия, выдвинутых в понедельник после того, как премьер-министр Мишель Барнье использовал конституционный маневр, чтобы обойти парламент и протащить финансовый законопроект о социальном обеспечении. Барнье, скорее всего, проиграет это голосование, поскольку левая коалиция Новый народный фронт и крайне правый Национальный фронт заявили, что будут голосовать против правительства. Вместе эти две оппозиционные силы имеют большинство в парламенте.

Отстранение Барнье и его кабинета рискует усугубить и без того сложный политический кризис в Париже и вызвало опасения в Европейском союзе, что Франция стала неуправляемой и обремененной растущим бюджетным дефицитом.

Если Барнье проиграет голосование, как ожидается, он станет премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в современной истории Франции.

Бывший главный переговорщик ЕС по Brexit был назначен президентом Эммануэлем Макроном в сентябре и получил невыполнимую миссию по принятию сокращенного бюджета без парламентского большинства.

Барнье собирается дать интервью на французском телевидении во вторник вечером, что может стать последним призывом к законодателям воздержаться от свержения правительства.

Если парламент действительно отстранит Барнье, это будет первый раз с 1962 года, когда французское правительство потерпит унижение, проиграв вотум недоверия.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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