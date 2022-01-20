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15 марта, 19:03 • 106527 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143034 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123349 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116893 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104742 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101429 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92907 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Французский клуб заинтересовался талантом ФК "Шахтер"

Французский клуб заинтересовался талантом ФК "Шахтер"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. 21-летний вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1, передает УНН со ссылкой на "MSV Foot".

Детали

По данным ресурса, за Мудриком активно следит французский "Ланс", однако никаких конкретных действий для осуществления трансфера французы пока что не сделали.

На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Дополнение

В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.

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