Французский клуб заинтересовался талантом ФК "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. 21-летний вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1, передает УНН со ссылкой на "MSV Foot".
Детали
По данным ресурса, за Мудриком активно следит французский "Ланс", однако никаких конкретных действий для осуществления трансфера французы пока что не сделали.
На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Дополнение
В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.