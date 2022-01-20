Французький клуб зацікавився талантом ФК "Шахтар"

Деталі

За даними ресурсу, за Мудриком активно стежить французький "Ланс", однак жодних конкретних дій для здійснення трансферу французи поки що не зробили.

На даний момент "Ланс" посідає 6-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Доповнення

У нинішньому сезоні у всіх турнірах Мудрик провів 19 матчів, у яких записав на свій рахунок 2 забиті м'ячі та 9 гольових передач. Також він був визнаний уболівальниками найкращим гравцем "Шахтаря" 2021 року.