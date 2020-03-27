Франция - Украина: УАФ предложила болельщикам оригинальную альтернативу сорванному матчу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинская ассоциация футбола на своем YouTube-канале анонсировала трансляцию матча квалификации Евро-2000 между Францией и Украиной, передает УНН со ссылкой на YouTube-канал ассоциации.
Так, сегодня, 27 марта, на "Стад де Франс" в пригороде Парижа должен был произойти контрольный матч сборных команд Франции и Украины. Из-за пандемии коронавируса матч был сорван, однако УАФ решила не оставлять фанатов "сине-желтых" без футбольного зрелища.
"27 марта 1999 года на этом же знаменитом "Стад де Франс" сборные Франции и Украины играли матч отборочного цикла чемпионата Европы 2000. У вас есть уникальная возможность вернуться на два десятка лет назад и вспомнить легендарный матч между французами и украинцами на доверху переполненной арене", - анонсируют в УАФ.
Поэтому, фанаты смогут еще раз насладиться поединком между лидерами группы отбора тех времен. Более двадцати лет назад команда Йожефа Сабо с Шевченко, Ребровым и Гусиным в составе противостояла действующим чемпионам мира.
Трансляция начнется 27 марта, в 20:00 по киевскому времени.