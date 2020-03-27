Франція – Україна: УАФ запропонувала вболівальникам оригінальну альтернативу зірваному матчу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українська асоціація футболу на своєму YouTube-каналі анонсувала трансляцію матчу кваліфікації Євро-2000 між Францією та Україною, передає УНН із посиланням на YouTube-канал асоціації.
Так, сьогодні, 27 березня, на "Стад де Франс" у передмісті Парижа мав відбутися контрольний матч збірних команд Франції та України. Через пандемію коронавірусу матч було зірвано, однак УАФ вирішила не лишати фанатів "синьо-жовтих" без футбольного видовища.
"27 березня 1999 року на цьому ж славнозвісному "Стад де Франс" збірні Франції та України грали матч кваліфікаційного циклу чемпіонату Європи 2000. У вас є унікальна нагода повернутися на два десятки років назад та пригадати легендарний матч між французами та українцями на вщерть переповненій арені", - анонсують в УАФ.
Тож, фанати матимуть змогу ще раз насолодитися поєдинком між лідерами групи відбору тих часів. Понад двадцять років тому команда Йожефа Сабо з Шевченком, Ребровим і Гусіним у складі протистояла чинним чемпіонам світу.
Трансляція розпочнеться 27 березня, о 20:00 за київським часом.