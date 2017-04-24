Форвард "Черноморца" стал лучшим футболистом 26 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Черноморца" Д.Коркишко, который во встрече с "Зарей" сделал дубль. Он ощутимо опередил Донецка Тайсона.

Заметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Александр Денисов.

Напомним, что экспертный совет назвала Дениса Гармаша лучшим исполнителем прошлого тура.

Как сообщал УНН, "Заря" проиграла "Черноморцу" в Запорожье.