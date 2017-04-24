Форвард "Черноморца" стал лучшим футболистом 26 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21126 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81989 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141802 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111397 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113155 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102635 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106491 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103153 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150155 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Форвард "Черноморца" стал лучшим футболистом 26 тура УПЛ

Форвард "Черноморца" стал лучшим футболистом 26 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 14096 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Нападающий одесского "Черноморца" Дмитрия Коркишко был признан лучшим игроком 26-го тура в голосовании экспертного совета УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Черноморца" Д.Коркишко, который во встрече с "Зарей" сделал дубль. Он ощутимо опередил Донецка Тайсона.

Заметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Александр Денисов.

Напомним, что экспертный совет назвала Дениса Гармаша лучшим исполнителем прошлого тура.

Как сообщал УНН, "Заря" проиграла "Черноморцу" в Запорожье.

Украинские Национальные Новости

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