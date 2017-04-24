Форвард "Чорноморця" став кращим футболістом 26 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Нападник одеського "Чорноморця" Дмитро Коркішко був визнаний найкращим гравцем 26-го туру у голосуванні експертної ради УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Чорноморця" Д.Коркішко, який у зустрічі із "Зорею" зробив дубль. Він відчутно випередив донеччанина Тайсона.
Зауважимо, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев, Олександр Сопко, Олександр Денисов.
Нагадаємо, що експертна рада назвала Дениса Гармаша кращим виконавцем минулого туру.
Як повідомляв УНН, “Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі.