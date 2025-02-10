Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума продолжает создавать картинку эффективной работы вместо решения реальных проблем в работе подконтрольного ей органа. На этот раз внимание привлекла еще одна странная деталь - форменная одежда сотрудников АРМА, которая официально... не существует, пишет УНН.

Детали

В соцсетях Елены Думы и АРМА стабильно можно увидеть сотрудников агентства в одинаковой форме с фирменными логотипами и надписями, четко указывающими на их принадлежность к ведомству.

На это обратил внимание адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь. В ответ на его запрос в АРМА сообщили, что официально агентство не имеет утвержденных образцов формы для сотрудников, а ее приобретение и изготовление не предусмотрено в бюджетных расходах.

Установленных образцов форменной одежды работников АРМА, правил ее ношения, норм обеспечения такой форменной одеждой и сроки ее ношения актами законодательства не предусмотрено. В период с 2017 по 2025 год по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" отсутствуют расходы на приобретение и изготовление форменной одежды для работников АРМА - говорится в ответе агентства на запрос юриста, который есть в распоряжении УНН.

Зато в АРМА с момента создания прописаны правила дресс-кода, которые соответствуют официальному деловому стилю.

Богатырь в комментарии УНН отметил, что государственные органы вводят форменную одежду для четкой идентификации работников и дисциплины. Но АРМА не является правоохранительным органом, а значит смысл униформы для его сотрудников - чисто декоративный.

Официально формы в Агентстве по вопросам розыска и менеджмента активов нет, но на фотографиях сайта почему-то есть. Стиль ежедневной одежды работников должен придавать им авторитетности и свидетельствовать о компетентности, а на практике - коррупционные скандалы и уголовные дела, в том числе против руководства ведомства - отметил он.

Внешний вид сотрудников агентства, вероятно, является очередным элементом пиара Елены Думы. Создается картинка стабильного и эффективного органа, который якобы работает по всем стандартам. Но, как показывает практика, реальные дела в АРМА идут не так хорошо.

В частности, аудиторы Счетной палаты установили, что 80% постановлений о передаче активов в АРМА остаются невыполненными. Это означает, что большинство активов простаивают, а государство теряет миллионы гривен.

Если бы чиновники в начале деятельности взялись так же тщательно как одежда определять правила выполнения основных функций, возможно удалось бы избежать многих проблем в работе. А так и сегодня в Агентстве пытаются наладить работу, жалуясь на недостаток независимости, слабую институциональную способность и несовершенство действующего законодательства. Впрочем, правила дресс-кода соблюдены. Галстуки завязаны, блузки выглажены, обувь начищена. А что делается с управлением арестованными активами? Ну, об этом, видимо, в следующих рекомендациях АРМА. Главное же - выглядеть компетентно? - добавил Владимир Богатырь.

И главный вопрос остается открытым: если на форму бюджетные средства не выделялись, то за чей счет ее сшили?

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".