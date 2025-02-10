Форма є, але її немає. Навіщо АРМА "службова" форма, якщо офіційно її не існує?

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Київ • УНН

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Співробітники АРМА носять формений одяг з логотипами, який офіційно не затверджений і не фінансується з бюджету. Юристи та експерти вказують на невідповідність дій керівництва агентства його реальним проблемам.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума продовжує створювати картинку ефективної роботи замість вирішення реальних проблем у роботі підконтрольного їй органу. Цього разу увагу привернула ще одна дивна деталь – формений одяг співробітників АРМА, який офіційно… не існує, пише УНН.

Деталі

У соцмережах Олени Думи та АРМА стабільно можна побачити співробітників агентства в однаковій формі з фірмовими логотипами та написами, що чітко вказують на їхню приналежність до відомства.

На це звернув увагу адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир. У відповідь на його запит у АРМА повідомили, що офіційно агентство не має затверджених зразків форми для співробітників, а її придбання та виготовлення не передбачено у бюджетних витратах. 

Встановлених зразків форменого одягу працівників АРМА, правил його носіння, норм забезпечення таким форменим одягом та строки його носіння актами законодавства не передбачено. В період з 2017 по 2025 рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" відсутні витрати на придбання та виготовлення форменого одягу для працівників АРМА 

- йдеться у відповіді агентства на запит юриста, яка є у розпорядженні УНН.

Натомість, в АРМА з моменту створення прописані правила дрес-коду, які відповідають офіційному діловому стилю.

Богатир у коментарі УНН відмітив, що державні органи запроваджують формений одяг для чіткої ідентифікації працівників та дисципліни. Але АРМА не є правоохоронним органом, а отже сенс уніформи для його співробітників – суто декоративний.

Офіційно форми в Агентстві з питань розшуку та менеджменту активів немає, але на фотографіях сайту чомусь є. Стиль щоденного одягу працівників повинен надавати їм авторитетності й свідчити про компетентність, а на практиці – корупційні скандали і кримінальні справи, в тому числі проти керівництва відомства 

- зазначив він.

Зовнішній вигляд співробітників агентства, ймовірно, є черговим елементом піару Олени Думи. Створюється картинка стабільного та ефективного органу, який нібито працює за всіма стандартами. Але, як показує практика, реальні справи в АРМА йдуть не так добре.

Зокрема, аудитори Рахункової палати встановили, що 80% ухвал про передачу активів в АРМА залишаються невиконаними. Це означає, що більшість активів простоюють, а держава втрачає мільйони гривень.

Якби чиновники на початку діяльності взялися так само ретельно як одяг визначати правила виконання основних функцій, можливо вдалося б оминути багатьох негараздів у роботі. А так і до сьогодні в Агентстві намагаються налагодити роботу, жаліючись на брак незалежності, слабку інституційну спроможність та недосконалість чинного законодавства. А втім, правила дрес-коду дотримані. Краватки зав’язані, блузки випрасувані, взуття начищене. А що робиться з управлінням арештованими активами? Ну, про це, мабуть, у наступних рекомендаціях АРМА. Головне ж – виглядати компетентно?

 - додав Володимир Богатир.

І головне питання залишається відкритим: якщо на форму бюджетні кошти не виділялися, то за чий рахунок її пошили?

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту. 

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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