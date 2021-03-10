Фонсека назвал "Шахтер" одним из сильнейших клубов в Европе

Детали

Фонсека отметил, что действия "Шахтера" на контратаках одни из лучших в мире. Также португалец заявил, что Луиш Каштру изменил схему игры и тактику "Шахтера" по сравнению с тем, когда Фонсека возглавлял клуб.

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"Да, я хорошо знаю команду - она создана для того, чтобы выступать на таком уровне - в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне "Шахтер" дважды победил "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Думаю, впереди очень сложный матч. По-моему, в контратаках "Шахтер" - один из сильнейших в Европе.

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Остались те же футболисты, однако модуль игры и тактика ("Шахтера" - ред.) изменились. Я использовал схему 4-2-3-1, а сейчас 4-1-4-1. У "Шахтера" замечательный тренер. Команда играет совершенно по-новому. Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал "Шахтер", это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, свое видение. Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем соревноваться с "Шахтером", который имеет собственную философию игры", - подчеркнул Фонсека.

Напомним

Фонсека с 2016 по 2019 годы тренировал "Шахтер" и привел клуб к трем чемпионским титулам в первенстве Украины.