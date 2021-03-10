Луческу оцінив шанси на перемогу "Шахтаря" в матчах з "Ромою"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній коуч донецького "Шахтаря" Мірча Луческу дав оцінку шансам на вихід клубу до 1/8 фіналу Ліги Європи, передає УНН з посиланням на "giallorossi.net".
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Луческу назвав рівними шанси команд (“Шахтаря” і “Роми”) на прохід до 1/8 фіналу.
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“Це дві відмінні команди. Шанси 50 на 50, можливо, з невеликою перевагою „Роми“.
У „Шахтаря“ все ще є великі таланти. Ми почали цикл розвитку бразильців, який клуб успішно проводить. „Шахтарю“ буде складно у півзахисті, адже травмовані Степаненко і Малишев. Але у них є Маркос Антоніо і Алан Патрік”, — розповів Луческу.
Про Фонсеку: “Фонсека досягає хороших результатів, але йому потрібно звернути увагу на стару гвардію „Шахтаря“, адже вона як і раніше конкурентоспроможна і має досвід, який допоможе”.
Нагадаємо
Ігри між “Шахтарем” та “Ромою” пройдуть 11 і 18 березня.