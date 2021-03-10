Фонсека назвав "Шахтар" одним із найсильніших клубів в Європі

Деталі

Фонсека відзначив, що дії "Шахтаря" на контратаках одні з найкращих у світі. Також португалець заявив, що Луїш Каштру змінив схему гри та тактику "Шахтаря" у порівнянні з часом, коли Фонсека очолював клуб.

Цитата

"Так, я добре знаю команду – вона створена для того, аби виступати на такому рівні – у Лізі Європи й Лізі чемпіонів. Не забувайте, що цього сезону "Шахтар" двічі переміг "Реал" і двічі зіграв унічию з "Інтером". Гадаю, попереду дуже складний матч. Як на мене, в контратаках "Шахтар" – один з найсильніших у Європі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луческу оцінив шанси на перемогу "Шахтаря" в матчах з "Ромою"

Лишилися ті самі футболісти, проте модуль гри і тактика ("Шахтар" – ред.) змінилися. Я використовував схему 4–2–3–1, а зараз 4–1–4–1. У "Шахтаря" чудовий тренер. Команда грає геть по-новому. Ми підготувалися до матчу не з точки зору того, що я тренував "Шахтар", що це моя колишня команда. Ми готувались зустрітися з командою, яка демонструє свій футбол, власне бачення. Так, я знаю гравців, я з ними працював, а вони знайомі з моєю тактикою, добре знають мене як тренера. Проте не це головне. Ми змагатимемось із "Шахтарем", що має власну філософію гри", - наголосив Фонсека.

Нагадаємо

Фонсека з 2016 по 2019 роки тренував "Шахтар" і привів клуб до трьох чемпіонських титулів в першості України.