Фонсека назвал Хацкевича лучшим наставником

"Выиграла команда, которая смогла забить один раз, что и происходило в играх с "Динамо" в последнее время. "Динамо" на этот раз было лучше. Ничего больше сказать не могу по этому поводу. Тренер соперника лучше, чем я. Это очень просто. Он выигрывает, доказывает, что он лучший. У него идеальная стратегия, чтобы выигрывать у "Шахтера". Это не ирония, он выигрывает, он лучше. Могу его поздравить", - считает Фонсека.

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Стоит отметить, что Фонсека во главе "Шахтера" потерпел второе подряд поражение в сезоне от "Динамо" с идентичным результатом 0:1. Первая была в Суперкубке страны.

Примечательно, что в 8-ми очных матчах между Фонсекой и Хацкевичем 5 раз побеждал клуб белорусского специалиста, и ни разу португальского.