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Фонсека назвав Хацкевича кращим наставником за себе

Фонсека назвав Хацкевича кращим наставником за себе

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Головний наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека порівняв себе та свого колегу із київського "Динамо" Олександра Хацкевича. Про це португалець розповів в коментарі передачі "Профутбол", передає УНН.

"Виграла команда, яка змогла забити один раз, що і відбувалося в іграх з "Динамо" останнім часом. "Динамо" на цей раз було краще. Нічого більше сказати не можу з цього приводу. Тренер суперника краще, ніж я. Це дуже просто. Він виграє, доводить, що він кращий. У нього ідеальна стратегія, щоб вигравати у "Шахтаря". Це не іронія, він виграє, він краще. Можу його привітати", - вважає Фонсека.

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Варто відзначити, що Фонсека на чолі "Шахтаря" зазнав другої поспіль поразки в сезоні від "Динамо" з ідентичним результатом 0:1. Перша була в Суперкубку країни.

Примітно, що в 8-ми очних матчах між Фонсекою та Хацкевичом 5 разів перемагав клуб білоруського спеціаліста, і жодного разу португальського.

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