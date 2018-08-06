ФК "Александрия" возглавил турнирную таблицу УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Матч третьего тура чемпионата УПЛ сезона 2018/2019 ФК “Десна” (Чернигов) — ФК “Александрия” завершился в пользу гостей, сообщает УНН со ссылкой на сайт “александрийцев”.
Обе команды проявили неплохую стартовую активность. Сначала Виталий Пономарь опасно пробил головой по воротам Игоря Литовки, а в ответ новичок хозяев Дмитрий Хлёбас испытал реакцию кипера “Александрии” Юрия Панькова.
Открыл счет в матче Евгений Банада — после атаки, организованной Андреем Цуриковым, Евгений сокрушительно пробил по воротам соперника.
Удар Александра Филиппова на 12 минуте чуть не стал для “александрийцев” роковым — мяч едва не попал в “девятку”. На первой добавленной к стартового тайма минуте, александрийцы имели реальный шанс удвоить счет. Раз Андрей Цуриков сделал нацеленную передачу на Артема Полярус, который очень тонко головой перевел мяч опять же на голову Артему СИТАЛ, но последнему совсем немного не хватило точности.
Второй тайм начался по такому же сценарию, который прописывали футболисты течение тайма первого. Инициативой владели хозяева, но острее в атаке переходили подопечные Владимира Шарана.
После одного из угловых в исполнении Василия Грицука очень остроумно Алексей Довгий сбросил мяч в центр на Валерия Бондаренко, и тот ударом головой прошил руки Игоря Литовки — 0:2.
Состав “Десны” Игорь Литовка, Антон Братков, Владислав Огиря, Дмитрий Хлебас, Александр Филлипов, Лука Коберидзе (Артем Фаворов, 57 минута), Андрей Гитченко, Сергей Люлька (Сергей Старенький, 71), Андрей Мостовой, Денис Фаворов (К) Александр Волков (Александр Ковпак, 68).
ФК “Александрия”: Юрий Панькив, Валерий Бондаренко, Виталий Пономарь (Максим Задерака, 54), Андрей Цуриков, Артем Полярус (Евгений Протасов, 68), Андрей Запорожан (К), Артем Ситало, Павел Пашаев, Василий Грицук, Антон Шендрик, Евгений Банада (Алексей Довгий, 46).
Заметим, что впервые в своей истории александрийцы на старте чемпионата выдают победную серию из трех матчей и поднимаются на вершину футбольного Олимпа., Опережая “Динамо” с помощью разницы мячей.