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ФК "Олександрія" очолив турнірну таблицю УПЛ

ФК "Олександрія" очолив турнірну таблицю УПЛ

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Матч третього туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/2019 ФК “Десна” (Чернігів) — ФК “Олександрія” завершився на користь гостей, повідомляє УНН з посиланням на сайт “олександрійців”.

Обидві команди проявили непогану стартову активність. Спочатку Віталій Пономар небезпечно пробив головою по воротах Ігоря Литовки, а у відповідь новачок господарів Дмитро Хльобас випробував реакцію кіпера “Олександрії” Юрія Паньківа.

Відкрив рахунок у матчі Євген Банада — після атаки, організованої Андрієм Цуріковим, Євген нищівно пробив по воротах суперника.

Удар Олександра Філіппова на 12 хвилині мало не став для “олександрійців” фатальним — м’яч мало не влучив у “дев’ятку”. На першій доданій до стартового тайму хвилині, олександрійці мали реальний шанс подвоїти рахунок. Вкотре Андрій Цуріков зробив націлену передачу на Артема Поляруса, який дуже тонко головою перевів м’яч знову ж на голову Артемові Сіталу, але останньому зовсім трохи забракло точності.

Другий тайм розпочався по такому ж сценарію, який прописували футболісти протягом тайму першого. Ініціативою володіли господарі, але гостріше в атаку переходили підопічні Володимира Шарана.

Після одного з кутових у виконанні Василя Грицука дуже дотепно Олексій Довгий скинув м’яч в центр на Валерія Бондаренка, і той ударом головою прошив руки Ігоря Литовки — 0:2.

Склад “Десни”: Ігор Литовка, Антон Братков, Владислав Огіря, Дмитро Хльобас, Олександр Філліпов, Лука Коберідзе (Артем Фаворов, 57 хвилина), Андрій Гітченко, Сергій Люлька (Сергій Старенький, 71), Андрій Мостовий, Денис Фаворов (К), Олександр Волков (Олександр Ковпак, 68).

ФК “Олександрія”: Юрій Паньків, Валерій Бондаренко, Віталій Пономар (Максим Задерака, 54), Андрій Цуріков, Артем Полярус (Євген Протасов, 68), Андрій Запорожан (К), Артем Сітало, Павло Пашаєв, Василь Грицук, Антон Шендрік, Євген Банада (Олексій Довгий, 46).

Зауважимо, що вперше у своїй історії олександрійці на старті чемпіонату видають переможну серію з трьох матчів і піднімаються на вершину футбольного Олімпу., випереджаючи “Динамо” за допомогою різниці м’ячів.

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