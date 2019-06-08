ФК "Колос" впервые в истории пробился в УПЛ

В середине первого тайма хозяева с Ковалевки потеряли возможность открыть счет — удар с пенальти от Владимира Лысенко парировал Литовченко. Однако во второй половине “Колос” получил свое — дубль оформил Гавриш. В обоих случаях центрбэк реализовал 11-метровые.

Таким образом 2:0, и по итогам двух игр с результатом 2:0 в элиту украинского футбола пробился “Колос”.

Составы команд:

“Колос”: Яшков, Сахневич, Гавриш-К, Максименко, Черноморец, Милько, Задоя, Ильин, Морозко (Мигунов, 63), Кизилатеш (Нехтий, 46), Лысенко (Д. Костышин, 86). Запасные: Ситало, Терехов, Рябов, Бондаренко. Главный тренер Руслан Костышин.

“Черноморец”: Литовченко-К, Голиков, Гошкодеря, Норенков, Хамелюк, Бабенко, Рыжук, Танчик, Аржанов, Павлов (Семенов, 46), Вильхальмссон (Черной, 63; Грачев, 86). Запасные: Кожухарь, Граматик, Остапенко, Велев.