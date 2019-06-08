ФК "Колос" вперше в історії пробився в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Футбольний клуб "Колос" з Ковалівки, здолавши у матчі-відповіді плей-оф УПЛ одеський "Чорноморець", вперше у своїй історії вийшов до української Прем’єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
В середині першого тайму господарі з Ковалівки втратили нагоду відкрити рахунок – удар з пенальті від Володимира Лисенка парирував Літовченко. Проте у другій половині "Колос" отримав своє – дубль оформив Гавриш. В обох випадках центрбек реалізував 11-метрові.
Таким чином 2:0, і за підсумком двох ігор з результатом 2:0 в еліту українського футболу пробився "Колос".
Склади команд:
"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш-К, Максименко, Чорноморець, Мілько, Задоя, Ільїн, Морозко (Мігунов, 63), Кизилатеш (Нехтій, 46), Лисенко (Д. Костишин, 86). Запасні: Сітало, Тєрєхов, Рябов, Бондаренко. Головний тренер: Руслан Костишин.
"Чорноморець": Літовченко-К, Голіков, Гошкодеря, Норенков, Хамелюк, Бабенко, Рижук, Танчик, Аржанов, Павлов (Семенів, 46), Вільхальмссон (Чорній, 63; Грачов, 86). Запасні: Кожухар, Граматік, Остапенко, Велєв.